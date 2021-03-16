Кулеба про постачання вакцин з ЄС: графік поставок зірваний, але це тільки один з каналів

Поки невідома дата поставок вакцини від коронавірусу в Україну з країн Європейського союзу. Домовленості про постачання таких були досягнуті з деякими країнами ЄС, але з-за зривів графіка поставки вакцини у країни Євросоюзу, дати поставки в Україну також зрушили.
Про це заявив під час брифінгу міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
"У нас ще з минулого року були домовленості з деякими країнами ЄС про те, що вони поділяться з Україною вакциною. І конкретні домовленості були досягнуті. Але графік поставки вакцини у самі ці країни ЄС був зірваний. Відповідно зрушили і дати, коли ці країни можуть поділитися з нами залишками вакцин", - заявив Кулеба.
Міністр зазначив, що це лише один з потенційних каналів вакцини в Україну.
"Ми фокусуємося на контрактах з безпосередньо виробниками вакцини", - додав він.
Також Кулеба заявив, що Україна виступає за лібералізацію ринку вакцин.
"Ми підтримуємо як можна більш широкий доступ громадян до якісних вакцин, попри те, яка компанія їх виготовила. Винятком є лише російська вакцина "Супутник", оскільки Росія перетворила її на гібридне зброю і інструмент політичного впливу", - повідомив глава МЗС.
Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомляв, що Україна сподівається закупити вакцину від COVID-19 в ЄС у квітні.
Відзначимо, в Європейському союзі зараз спостерігаються проблеми з поставками вакцин. Зокрема, нещодавно про скорочення поставок в європейські країни заявила AstraZeneca.
У зв'язку з цим в ЄС розглядають можливість закупівлі російської вакцини "Супутник V", щоб нівелювати зрив поставок вакцини від інших компаній.
Також РБК-Україна писало, що в ЄС домовилися про прискорену постачання 10 млн доз вакцини Pfizer.