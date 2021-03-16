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Кулеба про постачання вакцин з ЄС: графік поставок зірваний, але це тільки один з каналів

Автор: Ігор Литвиненко

Поки невідома дата поставок вакцини від коронавірусу в Україну з країн Європейського союзу. Домовленості про постачання таких були досягнуті з деякими країнами ЄС, але з-за зривів графіка поставки вакцини у країни Євросоюзу, дати поставки в Україну також зрушили.

Про це заявив під час брифінгу міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"У нас ще з минулого року були домовленості з деякими країнами ЄС про те, що вони поділяться з Україною вакциною. І конкретні домовленості були досягнуті. Але графік поставки вакцини у самі ці країни ЄС був зірваний. Відповідно зрушили і дати, коли ці країни можуть поділитися з нами залишками вакцин", - заявив Кулеба.

Міністр зазначив, що це лише один з потенційних каналів вакцини в Україну.

"Ми фокусуємося на контрактах з безпосередньо виробниками вакцини", - додав він.

Також Кулеба заявив, що Україна виступає за лібералізацію ринку вакцин.

"Ми підтримуємо як можна більш широкий доступ громадян до якісних вакцин, попри те, яка компанія їх виготовила. Винятком є лише російська вакцина "Супутник", оскільки Росія перетворила її на гібридне зброю і інструмент політичного впливу", - повідомив глава МЗС.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомляв, що Україна сподівається закупити вакцину від COVID-19 в ЄС у квітні.

Відзначимо, в Європейському союзі зараз спостерігаються проблеми з поставками вакцин. Зокрема, нещодавно про скорочення поставок в європейські країни заявила AstraZeneca.

У зв'язку з цим в ЄС розглядають можливість закупівлі російської вакцини "Супутник V", щоб нівелювати зрив поставок вакцини від інших компаній.

Також РБК-Україна писало, що в ЄС домовилися про прискорену постачання 10 млн доз вакцини Pfizer.

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Новини України ЕвросоюзДмитро Кулебавакцина від коронавірусу
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