Кулеба про постачання зброї України: Ми пробили три стіни

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба поділився думками щодо візиту до Брюсселя, де в штаб-квартирі НАТО провів перемовини з союзниками.

"За ці шість тижнів ми пробили три глухих стіни, – зізнався Кулеба. Спочатку низка країн казали, що ніколи не надсилатимуть нам зброю. Надіслали".

Далі, за словами міністра, інші запевняли українську владу, що не дадуть важку зброю. Проте, сьогодні вже надають і її. За цим штучно розділили зброю на "оборонну" та нібито "наступальну", яку передавати не можна.

"Але будь-яка зброя, надана Україні для захисту її землі від російських загарбників, є оборонною за визначенням! Я збився з ліку, скільки разів повторив це на переговорах за попередні тижні. Дипломатія існує для того, щоб неможливе робити можливим, і цю третю стіну ми нарешті вже теж пробиваємо", – написав він.