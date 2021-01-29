Кулеба про допомогу Україні з вакцинами: в самому ЄС не все добре з поставками

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прокоментував можливу допомогу з боку країн Європейського союзу з поставками Україні вакцин від коронавірусу. За його словами, в самому ЄС існують проблеми з поставками препарату.

Про це Кулеба заявив під час брифінгу в п'ятницю, 29 січня.

Він зазначив, що тема вакцини від COVID-19 була одним з пунктів зустрічі Люблінського трикутника (крім України, до нього входить Польща і Литва).

"Я можу сказати, що і сьогоднішня зустріч і мої попередні зустрічі з міністрами країн Європейського союзу показують, що і в самому ЄС не все добре з поставками вакцин у повному обсязі. Але ми сьогодні намітили додаткові кроки, які ми можемо зробити для того, щоб підтримувати одне одного в питанні поставок вакцин", - заявив Кулеба.

Раніше головний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомив, що вакцинація в Україні може розпочатися з 15 лютого.

Відзначимо, за даними аналітиків The Economist, Україна зможе отримати широкий доступ до вакцини від коронавірусу не раніше 2023 року.

При цьому міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що масова вакцинація українців почнеться в лютому.