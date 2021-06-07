Кулеба підтримав нову форму збірної України: не дозволимо ображати національні символи

Він написав, що йому дуже подобається нова форма збірної.

"Всім, хто почав на неї шипіти, бо ріжуть око міжнародно визнані кордони чи офіційне вітання нашої держави, можу сказати одне: ми не дозволимо ображати наші національні символи. Слава Україні! Разом до перемоги", - написав міністр.

Зазначимо, у РФ різко відреагували на нову форму збірної України. Росіяни навіть грозилися заборонити виходити на поле у такій формі.