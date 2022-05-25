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Кулеба відповів на шантаж РФ щодо санкцій: спочатку відвідайте могили українських дітей

Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Росія намагається шантажувати Україну та інші держави продовольчою кризою, яка сталася через блокаду портів. Проте політики не повинні піддаватися на провокації агресора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Дмитра Кулебу в Twitter.

За його словами, заяви Росії про коридор для експорту українського продовольства є намаганням обійти болючі санкції.

"Будь-який іноземний політик чи чиновник, який може подумати про прийняття цієї гри, має спочатку відвідати могили вбитих українських дітей та поговорити з їхніми батьками", - зазначив Кулеба.

Нагадаємо, в МЗС Росії заявили, що відкриють гуманітарний коридор для експорту українського зерна й інших продуктів, якщо Захід скасує санкції.

В Офісі президента сказали, що такі заяви РФ підтверджують серйозний вплив санкцій на її економіку.

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Дмитро КулебаСанкції проти РосіїРосійська Федерація