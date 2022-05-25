Кулеба відповів на шантаж РФ щодо санкцій: спочатку відвідайте могили українських дітей

Росія намагається шантажувати Україну та інші держави продовольчою кризою, яка сталася через блокаду портів. Проте політики не повинні піддаватися на провокації агресора.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Дмитра Кулебу в Twitter.
За його словами, заяви Росії про коридор для експорту українського продовольства є намаганням обійти болючі санкції.
"Будь-який іноземний політик чи чиновник, який може подумати про прийняття цієї гри, має спочатку відвідати могили вбитих українських дітей та поговорити з їхніми батьками", - зазначив Кулеба.
Нагадаємо, в МЗС Росії заявили, що відкриють гуманітарний коридор для експорту українського зерна й інших продуктів, якщо Захід скасує санкції.
В Офісі президента сказали, що такі заяви РФ підтверджують серйозний вплив санкцій на її економіку.
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