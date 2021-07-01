Кулеба відмовився прояснити тему з Китаєм і вакцинами: історія ще не відіграна

Зазначимо, мова йде про публікацію Associated Press, за даними якої, Китай шантажував Україну і погрожував припинити постачання вакцин, якщо Київ підтримає документ ООН із засудженням порушення прав уйгурів в китайському регіоні Синьцзян.

"Це тема, в якій в публічному просторі видно не просто верхівку айсберга, а верхівку верхівки айсберга. Історія ще не відіграна. Тому я не буду вдаватися в деталі. Наше завдання - вийти із ситуації з максимальною вигодою для себе. І з мінімальними втратами. Це принцип, яким я завжди керуюся. Але процес ще розвивається. Питання ще пари тижнів", - зазначив Кулеба.

Він також підкреслив, що питання з санкціями проти китайських інвесторів "Мотор Січ" не є частиною вакцинних торгів.

"Що стосується в цілому наших відносин з Китаєм, є стіл, там навалена купа всього, і питання "Мотор Січі" лежить на окремій половині цього столу. І навколо нього немає ніяких ознак життя. Воно є, але виведено в окремий трек", - додав міністр.