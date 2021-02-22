RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Кулеба засудив вбивство італійського посла в ДР Конго

Автор: Дмитро Левицький

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на загибель італійського посла Лука Аттаназіо в результаті нападу в Демократичній Республіці Конго. Кулеба засудив цей прояв тероризму.

Про це йдеться в заяві міністра на сторінці у Twitter.

Кулеба висловив співчуття з приводу загибелі посла та карабінера Вітторіо Яковаччі.

"Трагічна новина про жорстокий напад у ДР Конго, який забрав життя посла Італії та карабінера. Найглибше співчуваю їхнім близьким. В цей сумний і трагічний день Україна засуджує тероризм у всіх формах і підтримує Італію", - наголосив міністр.

Нагадаємо, італійський посол загинув під час нападу невідомих на автомобільну колону у місті Гома в ДР Конго. Метою нападу могла бути спроба викрадення. Жертвами атаки також стали водій транспортного засобу і поліцейський-карабінер, який супроводжував італійського посла.

Додамо, минулого тижня в Єгипті сталася ДТП з туристичним автобусом, в результаті якої постраждали українці.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ІталіяпосолпреступленияКонго
Читайте також
Від COVID-19 за рік померло майже вдвічі більше українців, ніж від грипу і пневмонії
COVID-спалах на Прикарпатті: вперше поступили важкі кисневозалежні діти
Прогноз погоди