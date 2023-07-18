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Кулеба на Совбезе ООН рассказал о стратегии России: убивать, врать и отрицать

Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

На заседании Совета безопасности ООН обсудили выход России из "зерновой сделки" и стратегию страны-агрессора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Дмитрия Кулебу в Twitter.

"То ли попытка аннексии Крыма, сбитие MH17, полномасштабная война, массовые зверства в Буче, или срыв "зернового соглашения" - стратегия России одинакова: убивать, врать и отрицать", - написал он.

На заседании Совбеза ООН министр иностранных дел подчеркнул, что Украине необходима противоположная стратегия, заключающаяся в силе, правде и подотчетности.

Фото: Кулеба обсудил срыв "зернового соглашения" на Совбезе ООН (twitter.com/DmytroKuleba)

Выход России из "зернового соглашения"

Вчера в России заявили, что не будут продлевать "зерновое соглашение" якобы из-за того, что условия Кремля "не выполняют".

При этом в последние несколько месяцев Москва и так отказывалась в полной мере выполнять свои обязательства в рамках соглашения. Так, она блокировала проведение инспекций судов и запрещала вывоз зерна из порта "Южный".

Западные политики осудили выход России по "зерновой инициативе".

В то же время, президент Украины Владимир Зеленский предлагает Турции и ООН продолжить "зерновую инициативу" в трехстороннем формате.

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