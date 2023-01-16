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Кулеба обсудил с главой МИД Британии новые санкции против России

Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор со своим британским коллегой Джеймсом Клеверли. В ходе переговоров они обсудили будущие санкции против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Кулебы в Twitter.

"У меня был разговор с Джеймсом Клеверли, чтобы поблагодарить его за роль в историческом решении Великобритании предоставить Украине танки Challenger 2, гаубицы и другое оборудование", - написал он.

По его словам, глава британского МИДа подтвердил готовность работать над тем, чтобы убедить другие страны предоставить Украине танки западного типа.

"Мы также обсудили новые санкции в отношении российской ракетной и беспилотной промышленности, направленные на прекращение российского ракетного террора против гражданского населения. Я глубоко признателен Великобритании за то, что она решительно выступает на стороне Украины", - добавил министр.

Напомним, сегодня Британия объявила о передаче Украине самого большого пакета военной помощи. В частности, эскадронов танков "Challenge 2" с бронированными эвакуационными и ремонтными машинами и 8 орудиями AS90.

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