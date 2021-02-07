Кулеба: потрібно бути готовими до помсти Росії за блокування "каналів Медведчука"

Росія, найімовірніше, відповість Україні на блокування телеканалів "112 Україна", NewsOne і ZIK. У МЗС закликали готуватися до відбиття можливо удару з Москви.

Про це заявив "Радіо Свобода" міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

На думку глави МЗС, зараз у керівництва РФ є більш важливі проблеми, однак санкцій щодо телеканалів соратника Віктора Медведчука вони не забудуть, "і відповідь прилетить". Він додав, що Україна має підійти до цього як зріла держава.

Кулеба зазначив, що найгірше, що могла зробити Росія, вона вже зробила, незаконно окупував частину українських територій. Однак після введення санкцій проти трьох каналів Київ має розуміти, що Москва буде жорстко захищати свої інтереси.

"І ми маємо бути готові до цього. Де прилетить, коли, як - цього я зараз не знаю. Але ми працюємо над тим, щоб всі органи державної влади та суспільство були готові відбити удар, який буде завдано Росією", - зазначив глава української дипломатії.

Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський наклав санкції на телеканали 112, ZIK і NewsOne і їхнього власника Тараса Козака. Президент підкреслив, що для введення санкцій були "залізобетонні аргументи".

Також РБК-Україна писало, що в РНБО заявили про неможливість скасування санкцій проти каналів 112, ZIK і NewsOne. Рішення РНБО готувалося тривалий час.