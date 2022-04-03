Кулеба назвав основні санкції, які остаточно зупинять Росію

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав головний набір санкцій, який точно зупинить військову машину Росії. Серед них - це відмова світу від російської нафти, газу і вугілля, закриття світових портів для російських продуктів, а також відключення всіх російських банків від SWIFT.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Дмитра Кулеби.

"Скоро буде введений п'ятий санкційний пакет ЄС, який усуне прогалини та лазівки, щоб уникнути санкцій. По суті, по економіці РФ завдали чотири потужні удари, які змусили Москву терміново шукати шляхи відходу. П'ятий удар буде завдано саме по тих лазівках і обхідних шляхах, на які вони рушили", - зазначив Кулеба.

Глава МЗС також повідомив, що його відомство працює над двома завданнями: закриттям для Росії шляхів обходу дієвих санкцій і організацією нових пакетів жорстких санкцій.

Без імпортних компонентів і технологій у росіян вже виникли проблеми з електронікою, чіпами, снайперськими гвинтівками, деякими засобами управління ракетно-артилерійськими та мінометними комплексами.