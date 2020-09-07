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Кулеба їде в Румунію, обговорить загибель українського військового на Донбасі

Київ, Понеділок 07 вересня 2020 11:19
Кулеба їде в Румунію, обговорить загибель українського військового на Донбасі
Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вирушив у запланований візит до Румунії. Там він обговорить зі своїм колегою, а також прем'єр-міністром, загибель українського військового на Донбасі.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Він заявив, що підступне вбивство українського воїна, кожна смерть і поранення, не залишаться безкарними. За словами Кулеба, Україна продовжує роботу з міжнародними партнерами щодо протидії російській агресії.

"Вже сьогодні і завтра говоритиму про вбивство українського військового та безпекову ситуацію на сході України на зустрічах у Бухаресті. Зокрема, з моїм румунським колегою Богданом Ауреску, з прем‘єр-міністром Румунії Людовіком Орбаном і у виступі перед усіма румунськими послами за кордоном", - написав він.

Нагадаємо, вчора бойовики на Донбасі порушили перемир'я, в результаті чого загинув український військовий.

Зазначимо, на Донбасі загинув Тарас Кубійович, житель села Вільхівці, Городенківського району Івано-Франківської області

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