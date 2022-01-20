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Кулеба: ми не будемо знову платити кров'ю за нездатність Заходу швидко відповісти РФ                 

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Київ, Четвер 20 січня 2022 12:52
Кулеба: ми не будемо знову платити кров'ю за нездатність Заходу швидко відповісти РФ                  Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що українці не будуть знову платити кров'ю за нездатність Заходу швидко відповісти Російській Федерації у разі нового вторгнення в Україну. За його словами, помилки 2014 року не мають права на повторення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його брифінг.

"Наша позиція - Росія здатна діяти нелінійно, але помилки 2014 року не мають права на повторення. Тому ми не приймемо жодних спроб, якщо вони будуть, пояснити Україні, що не треба чогось робити для стримування вторгнення Росії, тому що недостатньо велике вторгнення або недостатньо доказів, що це російські солдати",-зазначив Кулеба.

За його словами, все це Україна вже давно пройшла.

"Ми не будемо знову платити кров'ю своїх громадян за нездатність партнерів швидко і чітко робити висновки про дії Росії. Ми про це говоримо відверто. У мене немає жодних сумнівів ані в тому, що США підтримують нас, ані в тому, що підтримують не тільки словами, а й конкретними справами. Ані в тому, що в разі початку активних бойових дій у США і ЄС не буде іншого вибору як застосувати жорсткі санкції проти Російської Федерації", - додав Кулеба.

Нагадаємо, раніше Кулеба заявив, що президент Росії Володимир Путін і сам не знає, чи піде на вторгнення до України. На його думку, поки він лише залякує Київ і світ в цілому.

Він також зазначив, що у Вашингтоні вже прийняли рішення щодо жорстких санкцій, якщо Москва зважиться на вторгнення.

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