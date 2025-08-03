Кукурузу уничтожает жара, а подсолнечник - болезни: будет ли чем торговать осенью
Из-за локальных засух, дефицита влаги в почве и аномально жаркой погоды урожай кукурузы в Украине в этом году может быть ниже ожиданий. Особенно сложная ситуация в степной зоне.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал и.о. первого вице-президента Национальной академии аграрных наук Украины Игорь Гриник.
Весна 2025 года началась рано из-за мягкой зимы, но недостаток почвенной влаги усложнил прорастание семян кукурузы. В степных регионах влага в почве составляла лишь 25-52% от многолетней нормы, а жаркая погода с минимальными осадками в ключевой период цветения и формирования зерна еще больше ухудшила ситуацию.
"В Степи урожайность может составить 3,6-4,0 т/га, тогда как средний прогноз по Украине - 6,0-6,5 т/га", - отметил Гриник.
Состояние кукурузы
Кукуруза остается одной из ключевых культур в агросекторе Украины. Несмотря на войну, площади под ней стабильно держатся на уровне 4 млн га. Это меньше, чем до полномасштабного вторжения, но достаточно, чтобы обеспечить внутренний рынок и экспорт.
По оценкам НААН, при отсутствии новых погодных вызовов валовой сбор кукурузы в 2025 году может достичь 27 млн тонн - примерно столько же, как и в прошлом году.
Что с подсолнечником
Отдельные регионы этим летом столкнулись со вспышками болезней подсолнечника, в частности фомоза и белой гнили. Это тоже может повлиять на урожай, хотя официальные оценки еще не обнародованы.
Рекордный урожай кукурузы Украина собрала в 2021 году - более 42 млн тонн. Худшими годами стали 2024-й и 2017-й - по 24 млн тонн из-за засухи и сокращения посевных площадей.
Ранее РБК-Украина писало, что урожай 2025 года в Украине может быть хуже, чем в прошлом году, из-за климатического стресса: засухи, поздних заморозков и жары. Урожайность озимых уже ниже, а в отдельных регионах (например, Херсонщина) озимые вообще погибли. Ситуацию осложняют также недостаток удобрений и неадаптированные сорта культур. Частично потери могут компенсировать северные и центральные области.
Также мы рассказывали, что заминированные поля, мобилизация работников, дефицит ресурсов и нарушенная логистика меняют структуру посевов, заставляют искать новые регионы для выращивания культур и ставят под угрозу урожай. В то же время ожидается рост производства овощей и бахчевых в 2025 году.
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