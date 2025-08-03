Кукурузу уничтожает жара, а подсолнечник - болезни: будет ли чем торговать осенью

Из-за локальных засух, дефицита влаги в почве и аномально жаркой погоды урожай кукурузы в Украине в этом году может быть ниже ожиданий. Особенно сложная ситуация в степной зоне.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал и.о. первого вице-президента Национальной академии аграрных наук Украины Игорь Гриник .

Весна 2025 года началась рано из-за мягкой зимы, но недостаток почвенной влаги усложнил прорастание семян кукурузы. В степных регионах влага в почве составляла лишь 25-52% от многолетней нормы, а жаркая погода с минимальными осадками в ключевой период цветения и формирования зерна еще больше ухудшила ситуацию.

"В Степи урожайность может составить 3,6-4,0 т/га, тогда как средний прогноз по Украине - 6,0-6,5 т/га", - отметил Гриник.

Состояние кукурузы

Кукуруза остается одной из ключевых культур в агросекторе Украины. Несмотря на войну, площади под ней стабильно держатся на уровне 4 млн га. Это меньше, чем до полномасштабного вторжения, но достаточно, чтобы обеспечить внутренний рынок и экспорт.

По оценкам НААН, при отсутствии новых погодных вызовов валовой сбор кукурузы в 2025 году может достичь 27 млн тонн - примерно столько же, как и в прошлом году.

Что с подсолнечником

Отдельные регионы этим летом столкнулись со вспышками болезней подсолнечника, в частности фомоза и белой гнили. Это тоже может повлиять на урожай, хотя официальные оценки еще не обнародованы.

Рекордный урожай кукурузы Украина собрала в 2021 году - более 42 млн тонн. Худшими годами стали 2024-й и 2017-й - по 24 млн тонн из-за засухи и сокращения посевных площадей.