Куди вам вставили мотор? Квітуча Регіна Тодоренко влаштувала майстер-клас по садівництву

Регіна Тодоренко після гучного скандалу через своє некоректне висловлювання про домашнє насильство дала шанувальникам більш приємний привід посперечатися і подискутувати - цього разу щодо нового захоплення зірки. Мова йде про садівництво, до якого призвичаїлася телеведуча і мандрівниця.

Зірка тревел-шоу "Орел и решка" показала відео, як вона займається посадкою помідорів в саду.

Регіна зняла весь процес на камеру під веселу музику й опублікувала ролик у своєму Instagram.

29-річна господиня в помаранчевому легкому реглані та джинсах в чоботях влаштувала справжній майстер-клас з посадки овочів і зізналася, що користувалася рекомендаціями дідуся в цьому відповідальному занятті.

Відео: Регіна Тодоренко показала, як садити помідори

Сонячна, квітуча та усміхнена Тодоренко перетворила рутинне заняття на справжнє видовище.

"Посадка помідорів Черрі. Спасибі дідусю за підказки! Ви вже теж почали засаджувати підвіконня?" - запитала знаменитість у своїх фанів.

Регіна Тодоренко зайнялася посадкою помідорів (Фото: скрін відео instagram.com/reginatodorenko)

У мережі відразу ж обсипали знаменитість і компліментами за енергійність і тягу до садівництва, з рецептами та порадами, як краще і правильніше це робити.

Щоб не мучитися ножицями, помідори спочатку проливають водою теплою і коли дістають, нахиляють і обережно струшують або мнуть трохи стаканчик, відразу в лунку пролиту теплою водою з марганцівкою, після закопки знову пролити, так вони приживаються на ура! Хоча кожен вибирає свій варіант. Любо дивитися, що є талановиті люди з добрими руками! Розумниця!

Незрозумілий спосіб висаджування помідор. Чому в ящику, чому не в землю? Який вони дадуть урожай через це?

Чим би дитя не ті тішилося, тільки б воно не плакало

Регіна, ви супер!

Зупиніться, це затягує!

З почином, Регіночко! Тільки помідори люблять тепло і висаджувати їх краще, коли цвіте шипшина, тоді точно не буде поворотних заморозків! Це така народна мудрість. І поливати їх треба тепловою водичкою строго під корінь. Це ті ще вередуні.

Регіна, а куди вам батьки вставили мотор? Скільки у вас енергії!

Господиня! Через пару місяців і врожай!

У землю вже садять.

Регіна розумничка!

Фото: скрін коментарів instagram.com/reginatodorenko

Раніше ми писали про те, що Тодоренко поскаржилася на несправедливість під час роботи з Могилевською.

Нагадаємо також, що нещодавно Регіна Тодоренко вперше розповіла про проблеми у своїй родині та реакцію Влада Топалова на скандал навколо її імені.