Кубраков: "Укравтодор" ефективно розпоряджається коштами COVID-фонду

Кошти з фонду по боротьбі з COVID-19 повинні йти не тільки на забезпечення системи охорони здоров'я, але й на боротьбу з економічними наслідками пандемії.

Про це заявив голова "Укравтодору" Олександр Кубраков в ефірі Espreso.tv.

"Навесні в уряді почали обговорювати різні варіанти подолання наслідків коронакризи - не тільки в галузі охорони здоров'я, а й в економіці. Був обраний механізм спецфонду, який отримав назву "Фонд боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2, і її наслідками". Така назва дійсно фокусує увагу виключно на медичних заходах - тому що мова йде про боротьбу з хворобою, а не з наслідками коронакризи", - зазначив Кубраков.

За його словами, кошти спецфонду йдуть і на медицину, і на економічні та інфраструктурні проекти.

"На сьогодні "Укравтодор" найефективніше розпоряджається коштами COVID-фонду. Вже виконано та оплачено робіт на 20,5 млрд грн. Разом з іншими джерелами фінансування це дало можливість вже отримати на фініші 3 700 км. Будівельний сезон триває - план у 4 000 км буде виконано. Це не просто гарна дорожня інфраструктура - це точка росту економіки, яка не дала нашій економіці "лягти" на початку пандемії і почати відновлюватися раніше, аніж це очікувалося", - підкреслив він.

Кубраков також зазначає, що під час пандемії "Укравтодор" не припинив жодного дорожнього проекту, там самим створивши базу для залучення значних інвестицій в українську економіку.

"Ці 35 млрд грн які у висновку Укравтодор отримав з COVID-фонду, планувалося залучити на дороги ще на початку року. У відкритому доступі є офіційна презентація наших планів – де суму в 35 млрд грн ми даємо третім джерелом "Великого будівництва" доріг, як "додаткове бюджетне фінансування". Це мали бути гроші Нафтогазу, який він отримав від Газпрому за рішенням Стокгольмського арбітражу. Ці кошти були спрямовані на державні дороги через механізм спецфонду", - резюмував Кубраков.

Нагадаємо, станом на 23 жовтня з Фонду боротьби з COVID-19 витратили 52% від загальної суми. Це 34,1 млрд гривень 66 мільярдів.

Відзначимо, 19 жовтня заступник керівника Офісу президента Юлія Ковалів заявляла, що у Фонді боротьби з COVID-19 є гроші на доплати лікарям, і на соціальну підтримку. На той момент використання ковідфонду становило 40%.

Як писало РБК-Украина, раніше повідомлялося, що на заходи з протидії COVID-19 з державного бюджету витратили понад 30 млрд гривень.