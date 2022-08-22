RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

На Кубі зафіксували перший випадок зараження віспою мавп

Фото: На Кубі зафіксували перший випадок зараження віспою мавп (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

На Кубі зафіксували перший випадок зараження вірусом віспи мавп. Інфікованим виявився турист із Італії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Xinhua.

Згідно з даними Міністерства охорони здоров'я країни, заражений інфекцією італієць прибув на Кубу 15 серпня. Згодом його госпіталізовали у критичному стані.

ЗМІ вказують, що чоловік зупинився в орендованому будинку та встиг відвідати кілька місць у західних провінціях Куби.

Що відомо про мавпячу віспу

Віспа мавп - це вірусне захворювання, яке передається людині від тварин. Симптоми захворювання схожі на ті, які фіксували у пацієнтів із натуральною віспою, проте менш серйозні. Серед них: лихоманка, головний біль, слабкість, висипання на шкірі.

Зазвичай симптоми минають без будь-якого лікування протягом двох-трьох тижнів, але в деяких випадках спричиняють ускладнення, які можуть призвести до смерті.

До слова, за інформацією ВООЗ, вже у 92 країнах світу виявлено 35 тисяч випадків цієї хвороби, з яких 12 осіб - померли.

Нагадаємо, раніше головний санітарний лікар України Ігор Кузін заявляв, що шанси на поширення мавпячої віспи у нашій країні дуже малі.

Детальніше про симптоми та передачу захворювання - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
КубаВіспа мавп