RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

На Кубі випустили власну вакцину від коронавірусу

Автор: Роман Тверденко

На Кубі випустили партію власної вакцини від коронавірусу Soberana 02. Випущено 150 тисяч доз.

Про це повідомляє телеканал Telesur.

Популярні новини
У Британії нелегалам запропонують вакцинацію без будь-яких перевірок документів 08 лютого 2021
Латвія заборонила ретрансляцію 16 російських телеканалів 09 лютого 2021
В ООН з’ясували, звідки Північна Корея бере гроші на ядерну зброю 09 лютого 2021
Захисники природи заявили про спроби угоди Німеччини та США щодо "Північного потоку-2" 09 лютого 2021
У ВООЗ не встановили, яка тварина стала "резервуаром" COVID-19 09 лютого 2021
Як COVID потрапив на ринок в Ухані, встановити неможливо. Висновок китайських експертів 09 лютого 2021
У Навального передумали і анонсували нові протести в Росії в ці вихідні 09 лютого 2021
У Південній Кореї схвалили застосування вакцини від COVID AstrаZeneca 10 лютого 2021
Штат Джорджія почав розслідувати спроби Трампа скасувати результати виборів 09 лютого 2021
У Путіна відреагували на нові протести в Росії: в "кішки-мишки" грати не будемо 09 лютого 2021

Відомо, що вакцина тільки готується до проходження третьої фази випробувань. Масове дослідження препарату почнеться в березні цього року, щеплення зроблять 42 тисячам пацієнтів.

Найближчим часом також планують випустити таку ж кількість доз цієї вакцини.

На Кубі за період пандемії коронавірусу зафіксували 27 592 випадки зараження, 216 чоловік померли.

Сьогодні повідомлялося, що Європейський лікарський регулятор (EMA) досі не отримав заявку на реєстрацію "Супутника V" - російської вакцини від COVID. Незважаючи на те, що російська сторона стверджує зворотне.

Також відомо, що Південно-Африканська Республіка відмовляється від вакцини проти коронавірусу AstraZeneca у зв'язку з її низькою ефективністю. Зараз влада країни розглядає можливість обміну або продажу препарату.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України вакцина від коронавірусу
Читайте також
Греція сприятиме Україні в отриманні COVID-вакцини
ЄС дозволив Польщі перепродати Україні 1,2 млн доз вакцини AstraZeneca
Прогноз погоди