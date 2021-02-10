На Кубі випустили власну вакцину від коронавірусу

На Кубі випустили партію власної вакцини від коронавірусу Soberana 02. Випущено 150 тисяч доз.

Про це повідомляє телеканал Telesur.

Відомо, що вакцина тільки готується до проходження третьої фази випробувань. Масове дослідження препарату почнеться в березні цього року, щеплення зроблять 42 тисячам пацієнтів.

Найближчим часом також планують випустити таку ж кількість доз цієї вакцини.

На Кубі за період пандемії коронавірусу зафіксували 27 592 випадки зараження, 216 чоловік померли.