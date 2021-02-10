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На Кубі випустили власну вакцину від коронавірусу

Новость на русском → Гавана, Середа 10 лютого 2021 18:05
На Кубі випустили власну вакцину від коронавірусу Фото: вакцина від коронавіруса (РБК-Україна)
Автор: Роман Тверденко

На Кубі випустили партію власної вакцини від коронавірусу Soberana 02. Випущено 150 тисяч доз.

Про це повідомляє телеканал Telesur.

Відомо, що вакцина тільки готується до проходження третьої фази випробувань. Масове дослідження препарату почнеться в березні цього року, щеплення зроблять 42 тисячам пацієнтів.

Найближчим часом також планують випустити таку ж кількість доз цієї вакцини.

На Кубі за період пандемії коронавірусу зафіксували 27 592 випадки зараження, 216 чоловік померли.

Сьогодні повідомлялося, що Європейський лікарський регулятор (EMA) досі не отримав заявку на реєстрацію "Супутника V" - російської вакцини від COVID. Незважаючи на те, що російська сторона стверджує зворотне.

Також відомо, що Південно-Африканська Республіка відмовляється від вакцини проти коронавірусу AstraZeneca у зв'язку з її низькою ефективністю. Зараз влада країни розглядає можливість обміну або продажу препарату.

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