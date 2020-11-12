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КСУ перейшов на дистанційну роботу через COVID-19 у суддів

Київ, Четвер 12 листопада 2020 19:06
КСУ перейшов на дистанційну роботу через COVID-19 у суддів
Фото: засідання КСУ (РБК-Україна)
Автор: Роман Тверденко

У Конституційному суді України зафіксовані випадки можливого зараження коронавірусом. Судді перешил на дистанційну роботу.

Про це повідомляє сайт КСУ.

Наголошується, що в суді зафіксовані "окремі попередні діагностовані захворювання на COVID-19 у кількох суддів". За їх участі судові засідання не проводилися.

Раніше сьогодні в Конституційному суді звинуватили Національне агентство з запобігання корупції (НАЗК) в самоусуненні від виконання власних обов'язків. Цим НАЗК порушує антикорупційне законодавство.

Як повідомляло РБК-Україна, 27 жовтня КСУ визнав неконституційною кримінальну відповідальність за недостовірне декларування. Таким рішенням були заблоковані більше 100 кримінальних справ за цією статтею.

Таке рішення КСУ президент Володимир Зеленський назвав загрозою нацбезпеці. Він вніс у Верховну раду законопроект, яким пропонується припинити повноваження всіх суддів КСУ.

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