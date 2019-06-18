До КСУ передано два документа про чисельність коаліції, - Парубій

Фото: Андрій Парубій (Віталій Носач/РБК-Україна)

Парубій заявив, що передав до КСУ документи, які є у розпорядженні лише у голови парламенту

До Конституційного суду України передали два документа про чисельність коаліції. Про це заявив голова Верховної ради Андрій Парубій під час погоджувальної ради, передає кореспондент РБК-Україна.

Він наголосив, що до Конституційного суду були передані лише ті документи, які можуть бути у голови парламенту. Тому на розгляд суддів були передані загалом два документи.

"Це чисельність фракцій, чисельність комітетів та чисельність апарату. Це те, що є у моїх повноваженнях. Я у Конституційний суд подав два переконливих аргументи. Перше, коли стверджують, що коаліція перестала існувати в момент виходу Радикальної партії. Я передав список двох фракцій БПП та НФ, у яких на момент формування уряду, у двох фракціях коаліції, було понад 226 без позафракційних", - заявив Парубій.

"Я передав також і другий документ. Від першої цифри, коли була створена коаліція із 302 народних депутатів, я передав усі заяви про вихід із коаліції. Зокрема ті, які надійшли в апарат ВР від моменту створення і до п’ятниці 18 травня, коли НФ повідомив про вихід з коаліції", - додав глава парламенту.

Нагадаємо, Адміністрація президента вимагає від Верховної ради надати всі доказові документи у справі конституційності указу президента Володимира Зеленського про розпуск парламенту, зокрема про чисельність коаліції.

Як писало РБК-Україна раніше, глава ВР Андрій Парубій передав до Конституційного суду всі заяви народних депутатів про вихід із коаліції. Спікер підкреслив, що в КСУ передані документи тільки про вихід тих депутатів, які написали відповідні заяви.

Зазначимо, 11 червня у КСУ заявили, що спікер ВР не надав суду список депутатів коаліції.

Підкреслимо, раніше Парубій оголосив про вихід фракції "Народний фронт" з коаліції і про припинення її існування. Тоді він заявив, що протягом одного місяця у Раді повинна бути сформована нова коаліція.