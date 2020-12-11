КСУ відреагував на критику Венеціанської комісії: врахує в наступних рішеннях

Конституційний суд відреагував на висновки Венеціанської комісії щодо конституційної кризи в Україні. Висновки містили критичні зауваження щодо рішення КСУ про відповідальність за недостовірне декларування.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці КСУ в Facebook.

Зокрема, у висновках Венеціанської комісії суд критикують через аргументацію в мотивувальній частині, порядок вирішення конфлікту інтересів по заявленим відводам суддів, а також можливі наслідки щодо ухваленого законодавства по боротьбі з корупцією.

"Усі вони вивчаються суддями Конституційного суду України для врахування при подальшому напрацюванні рішень", - додали в суді.

Нагадаємо, ввечері 9 грудня Венеціанська комісія опублікувала терміновий висновок щодо КСУ. В цьому висновку комісія рекомендувала відновити скасовану КСУ статтю про кримінальне покарання за недостовірне декларування.

Пізніше Венеціанська комісія опублікувала ще один висновок, в якому дала рекомендації щодо проведення реформи КСУ.

Крім того, на висновки Венеціанської комісії вже відреагував президент Володимир Зеленський. За словами президента, висновки містять важливі орієнтири для вирішення конституційної кризи.