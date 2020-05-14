КС Словаччині призупинив дію закону про відстеження контактів хворих COVID-19

Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Суд призупинив дію окремих положень закону

Конституційний суд Словаччини частково призупинив дію закону про відстеження контактів хворих на коронавірус. Про це повідомляє New York Times.

Зокрема, суд призупинив дію окремих положень закону, який надає державі право доступу до даних телекомунікаційних операторів для відстеження контактів хворих. Разом з тим, суд визнає необхідність швидких рішень в умовах пандемії, проте це не повинно призводити до порушення верховенства права.

"Частина призупиненого закону не була достатньо чітко прописаною, дозволяла обробку персональних даних без чітких намірів… та не надавала достатніх гарантій щодо недопущення неналежного використання доступу до таких даних", - повідомили у суді.

Зазначимо, станом на сьогодні у цій країні зареєстровано 1469 випадків коронавірусу.

Нагадаємо, передові американські компанії Apple і Google 29 квітня випустили оновлення, за допомогою яких вони зможуть відстежувати хворих на COVID-19.

Додамо, Всесвітня організація охорони здоров’я вважає, що коронавірус може ніколи не зникнути. За словами керівника програм із надзвичайних ситуацій у сфері охорони здоров’я ВООЗ Майка Раяна, цей вірус може стати ще одним ендемічним вірусом.