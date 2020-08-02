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У Криму занижують дані щодо COVID-19, - правозахисники

Крим, Неділя 02 серпня 2020 09:29
У Криму занижують дані щодо COVID-19, - правозахисники
Фото: медики (РБК-Україна)
Автор: Максим Зайченко

Правозахисники відзначають, що багатьох заражених в Криму просто не враховують

В анексованому Криму за добу 31 липня підтвердили 42 нових випадків COVID-19, в тому числі п'ять - у Севастополі. Ці дані можуть бути недостовірними.

Про це повідомляє "Кримська правозахисна група".

Як наголошується, всього на півострові офіційно зареєстровано 1590 випадків коронавірусної хвороби, у тому числі 349 - в Севастополі. Від хвороби померли 43 людини. При цьому багатьох заражених в Криму просто не враховують.

"Офіційна статистика захворюваності коронавірусом на півострові занижена, оскільки не відбиває даних про зараження в рядах російської армії та правоохоронних органів, а також пацієнтів з позалікарняною пневмонією.

Якими темпами поширюється коронавірус в Криму, достовірно з'ясувати неможливо. Українські профільні служби не мають доступу на півострів, щоб вести моніторинг. Дані про захворювання щодня представляють окупаційна влада півострова. Їх достовірність не підтверджена міжнародними організаціями.", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Україні за останню добу підтвердили 1112 нових випадків COVID-19.

Раніше у ВООЗ заявили, що пандемія коронавірусу досі загрозлива і триватиме ще довго.

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