У Криму зафіксували рекорд COVID-19 - максимум з початку пандемії

За добу 3 листопада в окупованому Росією Криму зареєстрували 752 нові випадки коронавірусу. Такий показник є максимальним для півострова від початку пандемії.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на так зване " Міністерство охорони здоров'я Криму ".

Також за минулу добу у регіоні від COVID-19 померло 18 людей. Але побороти хворобу змогли 969 людей. За добу було проведено 11 062 тести.

Всього з початку пандемії в Криму зафіксували 99 721 випадок зараження коронавірусом, а померли від нього 3 067 осіб. Одужали за весь час 87 658 осіб.

На сайті "МОЗ Криму" мешканцям півострова нагадали про необхідність дотримання карантинних правил. Зокрема, це носіння масок та соціальна дистанція.