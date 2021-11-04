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У Криму зафіксували рекорд COVID-19 - максимум з початку пандемії

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Крим, Четвер 04 листопада 2021 10:55
У Криму зафіксували рекорд COVID-19 - максимум з початку пандемії Фото: у Криму рекорд по коронавірусу (Freepik)
Автор: РБК-Україна

За добу 3 листопада в окупованому Росією Криму зареєстрували 752 нові випадки коронавірусу. Такий показник є максимальним для півострова від початку пандемії.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на так зване "Міністерство охорони здоров'я Криму".

Також за минулу добу у регіоні від COVID-19 померло 18 людей. Але побороти хворобу змогли 969 людей. За добу було проведено 11 062 тести.

Всього з початку пандемії в Криму зафіксували 99 721 випадок зараження коронавірусом, а померли від нього 3 067 осіб. Одужали за весь час 87 658 осіб.

На сайті "МОЗ Криму" мешканцям півострова нагадали про необхідність дотримання карантинних правил. Зокрема, це носіння масок та соціальна дистанція.

Нагадаємо, в Україні за добу 3 листопада зафіксували понад 27 тисяч нових випадків зараження коронавірусом.

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