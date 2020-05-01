У Криму зафіксували 100 випадків COVID-19

За останню добу в анексованому Криму підтвердили 8 нових випадків коронавірусу, таким чином за весь період зафіксовано 100 випадків захворювання. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим.Реалії".

За словами так званого "глави Криму" Сергія Аксьонова, семеро хворих виявлені в результаті протиепідемічних заходів і лабораторного скринінгу за раніше підтвердженими випадками COVID-19. З них 4 пов'язані з випадками в сімейних осередках; двоє - медпрацівники, виявлені при обстеженні як контактні особи; одна людина прибула з материкової частини України. Ще одна хвора - медичний працівник, яка самостійно звернулася в медустанову з відповідними симптомами.

Нагадаємо, раніше у Севастополі підтвердили першу смерть від COVID-19. У пацієнта хвороба ускладнювалася важким онкологічним захворюванням.

РБК-Україна раніше писало, що 1 травня на 61-му році життя помер призначений РФ "віце-прем'єр" анексованого Криму. Причина смерті поки не названа.

Також повідомлялося, що в анексованому Криму при дивних обставинах продовжують гинути російські чиновники. За кілька років на півострові загинули чотири й зникли ще два чиновники.