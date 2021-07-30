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У Криму померла мати режисера Ахтема Сеітаблаєва

Автор: РБК-Україна

У Криму померла мати режисера Ахтема Сеітаблаєва. Вона була письменницею, педагогом, актрисою, співачкою і ведучою першої телевізійної дитячої кримськотатарської передачі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook- сторінку Рефата Чубарова.

"У нашого друга, товариша, соратника, відомого українського режисера, актора театру і кіно, сценариста Ахтема Сеітаблаєва непоправне горе - в окупованому РФ Криму у віці 83 років померла його мама, Субіе ханум Налбандова", - повідомив Чубаров.

Субіє ханум Налбандова народилася в 1938 році в Криму. Її сім'я була депортована з Криму 18 травня 1944 року.

У 1990 році сім'я Субіє повернулася до Криму, де вона викладала вокал і сценічну мову в Кримському училищі культури. У 1992 році вона почала працювати в кримськотатарській редакції ДТРК "Крим", створила першу в історії кримськотатарської культури дитячу телепередачу - "Мерабаньіз, балалар". Для передачі їй доводилося все робити самій: шити ляльки, рухати їх в кадрі, озвучувати фільми, писати казки і вірші, готувати дітей до ефіру.

Раніше Ахтем Сеітаблаєв розповів, чому багато українських фільмів не приносять прибутку.

Також Ахтем Сеітаблаєв висловився про українське кіно.

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Крим