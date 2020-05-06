У Криму "суд" не дозволив розслідувати смерть Веджіє Кашка

"Суд" в Криму відхилив апеляцію захисту на відмову Слідчого комітету Росії порушити кримінальну справу за фактом смерті ветерана кримськотатарського національного руху Веджіє Кашка. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення адвоката Миколи Полозова в Facebook.

За його словами, історія цієї справи показує судова система з готовністю прикриває своїх колег з правоохоронних органів.

"Верховний суд Криму сьогодні розглянув апеляційну скаргу по справі Веджіє Кашка і відмовив у її задоволенні. Суддя Тимур Сльозко не став як суддя Київського районного суду Сімферополя, постанова якого оскаржувалось, до виходу у нарадчу кімнату заявляти, що бабуся була старою і тому померла. Однак це не завадило йому прийняти рішення про відмову", - написав Полозов.

На його думку, слідчий Київського слідчого відділу СК не просто проводить дослідчу перевірку "абияк", але і активно перешкоджає адвокату в ознайомленні з матеріалом цієї перевірки.

Полозов також додав, що пройти цей судовий шлях до апеляційної інстанції було необхідно для можливості звернення до ЄСПЛ і тепер процесуальних перешкод для цього немає.

"Паралельно, незаконні рішення будуть оскаржені в російській юрисдикції спочатку в касації, а потім і в наглядовій інстанції. Син Веджіє Кашка Ибрам-ага налаштований рішуче і буде домагатися справедливості в останній можливій інстанції ", - повідомив він.

Нагадаємо, за фактом загибелі Веджіє Кашка адвокат Полозов подав скаргу в російський Слідчий комітет на постанову про відмову в порушенні кримінальної справи.

Як повідомляло РБК-Україна, раніше російське держобвинувачення в окупованому Криму запросило для всіх фігурантів "справи Веджіє Кашка" умовні терміни.

Додамо, 23 листопада 2017 року російські силовики у Сімферополі затримали групу кримських татар - Казима Аметова, Асана Чапуха, Руслана Трубача і Бекіра Дегерменджи. Їх підозрюють у вимаганні у громадянина Туреччини Юсуфа Айтана. При затриманні стало погано Веджіє Кашка. Пізніше жінка померла.