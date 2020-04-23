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У Криму та Севастополі підтвердили майже 80 випадків COVID-19

Новини » Коронавірус   

На окупованому півострові гостра недостача медперсоналу

Станом на 23 квітня в окупованих Росією Криму та Севастополі загалом підтверджено майже 80 випадків інфікування коронавірусом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

За даними відомства, окупаційна адміністрація Криму вже визнала 53 випадки захворювання на коронавірус. Крім того, з 18 до 25 зросла кількість підтверджених випадків інфікування коронавірусом в окупованому Севастополі.

"Зокрема, коронавірус виявлено у сімейної пари волонтерів з Ялти, яких інфікував приїжджий з Російської Федерації. Через це у зоні ризику опинилися понад 30 осіб, яким зазначені волонтери доставляли продукти", - розповіли в міністерстві.

Зазначається, що в окупованому Криму спостерігається гостра нестача медичного персоналу та поширення коронавірусу серед військових. При цьому зараження військових ретельно приховується.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в окупованому Росією Криму підтвердили понад 60 випадків зараження коронавірусом. Зокрема, 19 квітня на півострові було зафіксовано ще 2 випадки інфікування. Один з заражених раніше контактував з хворим.

Також РБК-Україна писало, що на окупованому Донбасі було введено режим суворої самоізоляції через збільшення кількості випадків інфікування коронавірусом. Станом на 23 квітня на окупованих територіях виявлено 115 хворих на коронавірус.

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