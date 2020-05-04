У Криму різко зросла кількість підозр на коронавірус

У анексованому Криму за добу потроїлася кількість людей, госпіталізованих з підозрою на COVID-19. Про це повідомляє "Крим.Реалії", посилаючись на прес-службу Центру медицини катастроф та швидкої медичної допомоги півострова.

Повідомляється, що в Криму госпіталізовано 9 осіб, у яких підозрюють COVID-19. При цьому до 2 травня на півострові було троє госпіталізованих з підозрою на коронавірус.

Крім того, за минулу добу госпіталізовано 33 особи з ГРВІ та ще 9 - з пневмонією.

У цілому за офіційними даними російської влади, в Криму зареєстровано 105 випадків коронавірусу, в Севастополі - 89, двоє людей померло.

Нагадаємо, перший летальний випадок коронавірусу в окупованому Севастополі був зафіксований 30 квітня. Першою жертвою коронавірусу став чоловік з супутнім онкологічним захворюванням.

Зазначимо, у Російській Федерації знову зафіксували антирекорд за кількістю нових випадків інфікування коронавірусом. 2 травня було зафіксовано 9623 випадки захворювання коронавірусом.