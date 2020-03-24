У Криму різко зросло число заражених коронавірусом

В окупованому Криму число заражених коронавірусом різко зросло до семи. Про це заявив так званий "голова Криму", Сергій Аксьонов, передають місцеві ЗМІ.

За його словами, за добу в Криму підтвердили 6 нових випадків коронавірусної інфекції. При цьому всі вони прибули з-за кордону. Зокрема, сім'я з чотирьох осіб відпочивала в ОАЕ, ще дві особи повернулися з Литви і Бельгії. Діагнози були підтверджені лабораторно. У двох хворих - стан середнього ступеня тяжкості.

Зазначимо, 21 березня в Криму було виявлено перший випадок захворювання коронавірусом у жителя Євпаторії, який приїхав з Франції.

Нагадаємо, раніше український омбудсмен Людмила Денисова повідомляла, що у кримського татарина Сервера Мустафаєва, який незаконно утримується під вартою, симптоми коронавірусу - підвищена температура тіла, кашель і при цьому не встановлено діагноз.

Крім того, вчора стало відомо, що Слідчий комітет Російської Федерації в Криму порушив кримінальну справу проти голови Меджлісу Рефата Чубарова. Його підозрюють в організації нібито масових заворушень в 2014 році.