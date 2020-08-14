У Криму п'яний водій збив трьох дітей, загинула дівчинка

Вчора ввечері, 13 серпня, на півночі окупованого Криму п'яний водій збив трьох дівчаток, які перебували на тротуарі. У результаті дорожньо-транспортної події (ДТП) одна з них загинула.

Про це повідомляє "Газета.ру".

Як повідомляється, аварія сталась в Джанкойському районі окупованого Криму в селі Новосельцеве, коли 34-річний водій автомобіля "ВАЗ-210740" наїхав на насип ґрунту, в'їхав на тротуар і збив трьох дівчаток 2010, 2016 і 2018 років народження. У результаті аварії 4-річна дівчинка загинула, а дві інші з травмами були госпіталізовані.

Зазначається, що водій, який скоїв смертельну ДТП, перебував у стані алкогольного сп'яніння. Крім того, він був позбавлений права керування автомобілем ще у 2016 році, тому при собі посвідчення не мав. Автомобіліста затримано, порушено кримінальну справу.

Нагадаємо, вчора у Херсонській області поблизу міста Скадовськ сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП), у результаті якої загинули троє осіб, серед них двоє малолітніх дітей.

Крім того, у Кіровоградській області зіткнулись два автобуси, у результаті чого загинули двоє людей та ще 10 людей отримали травми різного ступеню важкості.