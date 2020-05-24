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У Криму продовжують занижувати статистику щодо коронавірусу, - правозахисники

Новини » Коронавірус     24.05.2020 - 12:54
У Криму продовжують занижувати статистику щодо коронавірусу, - правозахисники
Фото: люди в захисних масках стоять на вулиці (РБК-Україна)

Правозахисники впевнені, що так звана "влада" надає не всі дані про інфікованих

Так звана "влада" анексованого Криму продовжує занижувати статистику щодо коронавірусу на півострові. Такий висновок зробили правозахисники, виходячи з останніх даних про кількість заражень COVID-19.

Про це повідомляє Кримська правозахисна група.

Так правозахисники відреагували на нові цифри, озвучені російською владою, щодо захворюваності коронавірусом в Криму до 24 травня.

"Результати регулярного моніторингу, проведеного КПГ, дають підстави вважати, що офіційні цифри як про кількість випадків зараження COVID-19, так і кількість смертей від COVID-19 занижені", - йдеться в повідомленні організації.

Нагадаємо, на початку травня підконтрольний Росії "голова Криму", Сергій Аксьонов заявив, що на півострові більше інфікованих коронавірусом, ніж офіційно проявляється при тестуванні.

Також РБК-Україна писало, що в анексованому Криму збираються поміщати всіх тих, які "безцільно" прибувають, в обсерватори за їх же рахунок.

Крім цього, на півострові в липні можуть відкрити готелі та санаторії, але тільки для кримчан.

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Автор: Максим Зайченко

Теги Новини України КримКоронавірус
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