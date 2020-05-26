У Криму продовжують не виплачувати надбавки медикам за роботу з COVID-19

Підконтрольна Росії "прокуратура" анексованого Криму заявила, що виявила порушення при виплаті надбавок медичним працівникам за роботу з інфікованими коронавірусом. Крім того, медики, які працюють в обсерваторах, також не отримують надбавки.

Про це пише "Крим.Реалії".

Зазначається, що 9 медичним працівникам Кримської Республіканської дитячої клінічної лікарні не виплатили 226 тисяч рублів (86 тисяч гривень).

Також 55 медичним працівникам Сімферопольської клінічної лікарні стимулюючі виплати нараховані з порушенням умов розрахунку.

Крім того, не виплатили надбавки 45 медикам, які контактували з хворими на коронавірус до 21 березня 2020 року.

Повідомляється, що медики, які працюють в обсерваторах, також не отримують надбавки.

При цьому підконтрольний Кремлю. "глава МОЗ" анексованого Криму Ігор Чемоданов заявив, що кримським медикам виплатили понад 59 мільйонів рублів надбавок за роботу з COVID-19.

Нагадаємо, раніше в анексованому Криму працівники станції швидкої медичної допомоги в Євпаторії скаржилися на неотримання виплат і засобів захисту для роботи з COVID-19.

Також РБК-Україна писало, що у Криму розраховують запустити курортний сезон коштом платних обсерваторів, які ввели раніше для тих, хто "безцільно" приїжджають.