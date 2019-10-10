У Криму підозрюють проукраїнського активіста у підготовці теракту

Фото: Олег Приходько (facebook com crimeahrg)

Відкрито кримінальну справу про підготовку теракту та незаконне виготовлення вибухових пристроїв

Проукраїнського активіста Олега Приходька, якого затримали в Криму, підозрюють у підготовці вибухів в одній із адміністративних будівель. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Повідомляється, що затримання відбулося в місті Саки. У Центрі громадських зв'язків ФСБ повідомили, що Приходько був "членом українських екстремістських організацій".

Повідомляється, що у нього в гаражі знайшли "готовий саморобний вибуховий пристрій, компоненти та інструменти для виготовлення СВУ, пляшки із запальною сумішшю".

Відкрито кримінальну справу про підготовку теракту та незаконне виготовлення вибухових пристроїв.

Нагадаємо, Приходька затримали російські силовики затримали в його ж будинку ввечері 9 жовтня. Повідомлялося, що причини невідомі, ніякої інформації у рідних про місцезнаходження Приходька не було.

РБК-Україна писало, що моніторингова місія ООН з прав людини закликала Росію виконати постанову суду і скасувати заборону Меджлісу кримськотатарського народу.