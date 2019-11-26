У Криму перенесли апеляцію захисту Бекірова у "справі Хізб ут-Тахрір"

У вівторок, 26 листопада, підконтрольний суд РФ в аннексированном Криму переніс засідання у сімферопольському "справі Хізб ут-Тахрір", де повинні були розглянути апеляцію на продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою Акіму Бекірову. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крым.Реалии".

За даними видання, суддя Последов переніс розгляд цієї скарги у зв'язку з етапуванням Бекірова з Криму, імовірно в Ростов-на-Дону.

Зазначимо, 8 листопада так званий "суд Сімферополя" продовжив арешт сімом фігурантам другого сімферопольської "справи Хізб ут-Тахрір". Отже, Акім Бекіров, Яшар Муедінов, Іззет Абдуллаєв, Асан Яник, Сервет Газієв, Меджі Абдурахманов, Владлен Абдулкадиров будуть перебувати під вартою до 15 лютого 2020 року.

Раніше РБК-Україна писало, що у фігуранта "справи Хізб ут-Тахрір" вилучили ліки перед етапуванням у Ростов-на-Дону. Він приймав таблетки для зміцнення імунітету.

Також повідомлялося, що Уповноважена Верховної ради з прав людини Людмила Денисова закликала дипломатів Білорусі, Румунії та Вірменії сприяти захисту прав фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір"

Крім цього в окупованому Криму підконтрольний Росії "суд" залишив під вартою чотирьох фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір". Окупаційна влада продовжила арешт Сервета Газієва, Асана Яніково, Шабана Умерова і Іззета Абдуллаєва до 15 лютого 2020 року.