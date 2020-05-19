У Криму осквернили могили кримських татар, - адвокат

У селі Владиславівка в анексованому Криму на мусульманському кладовищі виявлені повалені надгробні камені. Про інцидент розповіла адвокат Еміне Авамілєва з посиланням на місцевих жителів, які виявили розбиті могили своїх рідних.

Про це повідомляє видання "Крим.Реалії".

За словами адвоката, кримські татари звернулися у правоохоронні органи, але там вважають це "внутрішньородинним розглядом".

"16 травня родичі на мусульманському кладовищі виявили повалені надгробні камені. Це близько 5-6 надгробних каменів. Коли вони звернулися у правоохоронні органи, там визнали, що це внутрішньосімейний розгляд. Відносно один одного якась неприязнь, навіть нібито ворожі стосунки, і що це ніяке не розпалювання міжнаціональної ворожнечі. Вони просто спробували звести цю справу на ні", - повідомила адвокат.

Авамілєва не виключає, що це провокація, оскільки повалені надгробні камені були виявлені напередодні річниці геноциду кримськотатарського народу.

"Які б внутрішні сімейні справи не відбувалися, у кримських татар не заведено розбиратися між собою, тим більше глумитися над похованнями. Такого в історії кримських татар, в історичних хроніках такого немає. Це не прийнято в нас, у мусульман, таким цинічним чином поглумитися над похованнями", - сказала адвокат.

Офіційна інформація від російської поліції в анексованому Криму щодо цього інциденту відсутня.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський зробить два найбільших ісламських свята державними. Зокрема, найближчим часом такий статус отримають свята Курбан-Байрам і Ураза-Байрам.

Крім того, він заявив, що кримські татари повинні бути представлені на найвищому дипломатичному рівні та погодив призначення Еміне Джапарової першим заступником міністра закордонних справ України.