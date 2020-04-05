У Криму коронавірус підтвердили у двох людей, число інфікованих зросло до 20

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Інфіковані контактували з хворим, який прибув з Московської області

У неділю вранці, 5 квітня, в анексованому Криму зафіксовано два нових випадки зараження коронавірусом COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим.Реалії".

Інфіковані контактували з хворим, який прибув з Московської області.

"Це контактні поодинці в будинку (члени однієї сім'ї, що мали контакт з хворим, який прибув з Московської області). Відносно всіх контактних осіб проводяться профілактичні заходи. Особи з-поміж близьких контактів госпіталізовані в інфекційні відділення, з-поміж видалених контактів - перебувають під медичним наглядом за місцем проживання на ізоляції", - заявив на засіданні оперативного штабу з протидії коронавірусу так званий "голова Криму" Сергій Аксьонов.

За його словами, на цю мить в анексованому Криму зареєстровано 20 випадків коронавірусної інфекції, 16 з них привізні, чотири випадки - місцеві, з двох сімейних вогнищ.

Як повідомляло РБК-Україна, МОЗ повідомляє, що в Україні зафіксовано 1251 випадок коронавірусної хвороби станом на 5 квітня. Зокрема, за добу зафіксовано 156 нових випадків.

Раніше головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що пік коронавірусу в Україні може початися в середині квітня.