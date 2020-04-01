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У Криму виписали першого одужалого від коронавірусу

Новини » Коронавірус     01.04.2020 - 16:42
У Криму виписали першого одужалого від коронавірусу
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Жінка проходила лікування в Сакської лікарні

У Криму з лікарні виписали першого одужалого від коронавірусу пацієнта. Про це повідомляють російські ЗМІ.

За словами голови Сакської райдержадміністрації Олександра Овдієнко, жінка проходила лікування в Сакської лікарні.

"Це перший в Криму пацієнт, який вилікувався від цієї підступної хвороби. Вона житель іншого кримського міста, але з розподілу, виходячи з готовності інфекційного відділення боксу, потрапила в лікарню міста Саки. Вона пройшла повний курс лікування. Їй надали кваліфіковану допомогу. Були двічі здані аналізи, вони показали негативний результат. У зв'язку з чим і було прийнято рішення про виписку, після чого вона покинула лікувальний заклад", - заявив він.

При цьому Овдієнко підкреслив, що жінка залишала лікарню в хорошому і бадьорому настрої.

"Вона була в повній зневірі, що це сталося саме з нею", - додав він.

Нагадаємо, "влади" окупованого півострова оголосили про введення карантину через загрозу поширення коронавірусу. На Кримському мосту встановлений блок-пост, на якому будуть перевіряти всіх, хто в'їжджає в регіон.

Раніше була закрита адміністративна межа з материковою частиною України до 1 травня.

Крім того, через поширення коронавірусу був перенесений марш на Крим на більш пізній час з урахуванням епідеміологічної ситуації в Україні.

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