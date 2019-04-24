Кримськотатарського бізнесмена Велиляева звільнили з СІЗО "Лефортово"

Кримськотатарського бізнесмена Ресуля Велиляева звільнили з московського СІЗО "Лефортово" під підписку про невиїзд. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крым.Реалии".

Кримськотатарський активіст Наріман Джеляль заявив, що Велиляева, швидше за все, відпустили під підписку про невиїзд.

"З чим це пов'язано, нам ще належить дізнатися, але достовірно відомо, що Ресуль ага відпустили з Лефортовського СІЗО. Припускаю, що, швидше за все, це підписка про невиїзд, тобто він буде знаходиться в Москві, поки триватиме слідство і суд", - сказав Джеляль.

Нагадаємо, 26 квітня в Білогірську російські силовики вторглися в будинок бізнесмена Ресуля Велиляева, обшукали його магазин "Гузель" і офіс фірми "КримОпт". Після цього, бізнесмена одразу вивезли з території анексованого півострова.

Офіційно Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу проти дистриб'юторської компанії "КримОпт", яка належить бізнесмену. Його звинувачують статті 238 Кримінального кодексу Росії - виробництво, зберігання або збут товарів, що не відповідають вимогам безпеки. Компанія з 1997 року активно співпрацює з українськими виробниками та розповсюджує їх продукцію на території півострова.

Пізніше стало відомо, що Велиляева утримують у Лефортовській в'язниці у Москві (Російська Федерація). В Лефортово його відправили за нібито знайдені в належним йому магазині прострочені продукти.