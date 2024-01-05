"Круиз" не удался. Пограничники задержали уклонистов на берегу Днестра (фото)

По данным пограничников, десять мужчин из разных регионов Украины, связавшись с организатором, "наняли" паром в Молдову.

"Билет" стоил 5 тысяч долларов с каждого. Однако вместо паромщика на берегу Днестра их ждал наряд Могилев-Подольского пограничного отряда.

"Страховые риски" горе-туристов пограничники "покрыли", выдав им "путевки" в суд", - отметили пограничники.

Уклонение от мобилизации

После полномасштабного вторжения российских террористов на территорию Украины в стране было введено военное положение. Мужчинам призывного возраста запрещено уезжать за границу. При этом предусмотрен ряд исключений.

В то же время есть и те, кто пытается избежать закона, или "помочь" другим бежать из страны или избежать мобилизации за денежное вознаграждение. Правоохранители в это время регулярно ликвидируют подобные "схемы".

К примеру, в Запорожье разоблачили очередную "схему" уклонения от мобилизации. Ее организовал руководитель одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки города.

Вчера министр внутренних дел Игорь Клименко рассказал, сколько в Украине открыто уголовных производств против уклонистов.

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