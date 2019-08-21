У катастрофі вертольота в Греції загинув російський мільйонер

Одним із загиблих при аварії приватного вертольота біля узбережжя Греції 20 серпня був російський бізнесмен Михайло Абрамов, відомий як будівник православних храмів у Москві, а також як засновник музею російської ікони. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Мер Москви Сергій Собянін уже висловив співчуття у зв'язку із загибеллю Абрамова. "Меценат брав участь у відновленні храму Преображення Господнього на Преображенській площі, будував храм Чуда Архангела Михаїла в Хонах. Було багато інших міських проектів", - повідомив він.

Абрамов народився у 1963 році, а з 1985 року зайнявся підприємницькою діяльністю. Він володів компанією Plaza Development, яка спеціалізується на бізнес-центрах категорії B+ в промзонах Москви. Бізнесмен був одним активних учасників програми Російської православної церкви "200 храмів", програми забудови міста православними церквами, яка діє з 2010 року. На початку 2000-х почав колекціонувати ікони. Музей російської ікони в Москві він відкрив у 2006 році.

Як повідомляло РБК-Україна, 20 серпня, у Греції в районі острова Порос розбився приватний вертоліт, на борту якого знаходилися росіяни. Попередньою причиною називають те, що він зачепив лінії електропередач і впав у море.

Нагадаємо, в липні 2019 року в Сербії розбився військовий вертоліт Aеrospatiale Gazelle Хо-42. На борту вертольота знаходилися два члени екіпажу. Вони не отримали серйозних травм.