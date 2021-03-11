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Аварія суховантажу біля Румунії: з'явилося відео рятувальної операції

Автор: РБК-Україна

У мережі інтернет з'явилося відео рятувальній операції на місці аварії суховантажу в Чорному морі. В результаті інциденту загинули дві людини, ще десять членів екіпажу врятували.

Відео було опубліковано румунським телеканалом Dobrogea TV.

На відео видно, як проводиться рятувальна операція одного з членів екіпажу, який знаходиться в море.

Нагадаємо, сьогодні вранці біля берегів Румунії затонув російський суховантаж з українським екіпажем. Міністерство закордонних справ України підтвердило загибель двох осіб, десять членів екіпажу врятували. Пошуки ще одного тривають.

Також відомо, що МЗС запустив гарячу лінію і родичі українських моряків можуть звертатися за інформацією за телефоном +40212303660.

Крім того, Військово-морські сили Румунії направили вертоліт за українкою, яка постраждала під час пригоди. Вона знаходиться в критичному стані, і її транспортують до лікарні Констанци.

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Новини України Чорне мореРумыниякатастрофаукраинцы
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