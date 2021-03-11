Аварія суховантажу біля Румунії: з'явилося відео рятувальної операції

У мережі інтернет з'явилося відео рятувальній операції на місці аварії суховантажу в Чорному морі . В результаті інциденту загинули дві людини, ще десять членів екіпажу врятували.

На відео видно, як проводиться рятувальна операція одного з членів екіпажу, який знаходиться в море.

Нагадаємо, сьогодні вранці біля берегів Румунії затонув російський суховантаж з українським екіпажем. Міністерство закордонних справ України підтвердило загибель двох осіб, десять членів екіпажу врятували. Пошуки ще одного тривають.

Також відомо, що МЗС запустив гарячу лінію і родичі українських моряків можуть звертатися за інформацією за телефоном +40212303660.

Крім того, Військово-морські сили Румунії направили вертоліт за українкою, яка постраждала під час пригоди. Вона знаходиться в критичному стані, і її транспортують до лікарні Констанци.