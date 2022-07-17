Катастрофа Ан-12 в Греції: в МЗС підтвердили загибель українського екіпажу

У МЗС України підтвердили аварію українського транспортного літака Ан-12 в Греції. Екіпаж складався з восьми громадян України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook спікера Міністерства закордонних справ України Олега Ніколенка.

Також Ніколенко зазначив, що на базі консульства України в Салоніках створено оперативний штаб. На місце катастрофи вже прибули українські консули, які взаємодіють з рятувальниками та правоохоронцями Греції для з'ясування всіх обставин інциденту.

"Вночі на півночі Греції зазнав аварії український транспортний літак Ан-12, який перевозив небезпечний вантаж за маршрутом Сербія-Йорданія-Бангладеш. Екіпаж складався з восьми громадян України. Попередня причина аварії - відмова одного з двигунів", - написав він.

Нагадаємо, в ніч на 17 липня літак Ан-12 розбився на захід від аеропорту Кавали на північному сході Греції. Він виконував рейс з аеропорту "Костянтин Великий" поблизу ніша в Сербії в столицю Йорданії - Амман.

Екіпаж до катастрофи встиг попередити про проблему з одним з двигунів, проте літаку не вдалося здійснити аварійну посадку, оскільки літак загорівся ще в повітрі, швидко знизився, а потім впав на землю, після чого стався вибух.

Пізніше стало відомо, що літак міг перевозити боєприпаси.

За даними міністра оборони Сербії Небойша Стефановича, замовником оборонної продукції було Міністерство оборони Бангладешу. Українська компанія є тільки власником літака, а вантажі, які перевозив літак, належать сербській компанії "Валір".