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7 тисяч машин: айбільший таксопарк Британії повністю переходить на електромобілі

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Четвер 23 вересня 2021 09:30
7 тисяч машин: айбільший таксопарк Британії повністю переходить на електромобілі Електромобіль VW ID.4 (Фото: addisonlee.com)
Автор: Олександр Мороз

Лондонська компанія з оренди таксі і автомобілів Addison Lee оголосила, що вже з 2023 року буде використовувати виключно електромобілі. Це стане можливо завдяки успішному партнерству з Volkswagen

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AddisonLee.

В автопарку Addison Lee вже є 650 електрокарів. Починаючи з листопада цього року, кожен місяць в нього буде додаватися 200 автомобілів VW ID.4. У заяві компанії говориться, що вона інвестує 160 мільйонів фунтів стерлінгів (близько 187 млн євро) в переведення свого парку з більш ніж 7000 автомобілів на електроенергію.

7 тисяч машин: айбільший таксопарк Британії повністю переходить на електромобілі

Настільки швидка електрифікація стала можливою завдяки партнерству з Volkswagen - за словами керуючого директора компанії Ліама Гріффіна, це "найбільша покупка електромобілів приватною компанією у Великобританії".

Очікується, що після переведення автопарку на електротягу 20 000 поїздок в день по Лондону будуть здійснюватися без шкідливих викидів. Компанія також планує створити інфраструктуру зарядки для свого транспорту, інвестувавши в цей проект 3,5 млн фунтів стерлінгів (4 млн євро).

7 тисяч машин: айбільший таксопарк Британії повністю переходить на електромобілі

Гріффін каже, що Addison Lee повністю перейде на електромобілі на два роки раніше, ніж будь-який інший великий таксопарк в Лондоні. Це явний натяк на конкурентів з Uber. Американська таксомоторна компанія нещодавно оголосила про намір повністю перейти на електричні автомобілі в Лондоні з 2025 року.

Раніше повідомлялося, що Міністерство охорони здоров'я України вводить нові заохочення для українців, які вакцинуються від коронавірусу. Тепер з'явилася можливість отримати знижки на поїздки в таксі.

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