7 тисяч машин: айбільший таксопарк Британії повністю переходить на електромобілі

Лондонська компанія з оренди таксі і автомобілів Addison Lee оголосила, що вже з 2023 року буде використовувати виключно електромобілі. Це стане можливо завдяки успішному партнерству з Volkswagen

В автопарку Addison Lee вже є 650 електрокарів. Починаючи з листопада цього року, кожен місяць в нього буде додаватися 200 автомобілів VW ID.4. У заяві компанії говориться, що вона інвестує 160 мільйонів фунтів стерлінгів (близько 187 млн євро) в переведення свого парку з більш ніж 7000 автомобілів на електроенергію.

Настільки швидка електрифікація стала можливою завдяки партнерству з Volkswagen - за словами керуючого директора компанії Ліама Гріффіна, це "найбільша покупка електромобілів приватною компанією у Великобританії".

Очікується, що після переведення автопарку на електротягу 20 000 поїздок в день по Лондону будуть здійснюватися без шкідливих викидів. Компанія також планує створити інфраструктуру зарядки для свого транспорту, інвестувавши в цей проект 3,5 млн фунтів стерлінгів (4 млн євро).

Гріффін каже, що Addison Lee повністю перейде на електромобілі на два роки раніше, ніж будь-який інший великий таксопарк в Лондоні. Це явний натяк на конкурентів з Uber. Американська таксомоторна компанія нещодавно оголосила про намір повністю перейти на електричні автомобілі в Лондоні з 2025 року.