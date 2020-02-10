На круїзному лайнері в Японії коронавірус виявили ще у 60 пасажирів

На круїзному лайнері Diamond Princess, який поміщений на карантин у порту в японському місті Йокогама повідомили про 60 нових випадках коронавірусної інфекції. Про це передає The Japan Times.

Інформація про нових хворих стала відома вранці у понеділок, 10 лютого після того, як повідомлялося про 70 підтверджених випадків зараження вірусом. В результаті загальна кількість пацієнтів з судна досягла 130.

У понеділок японський уряд також оголосив, що розглядає питання про проведення перевірок на наявність нового коронавірусу для всіх членів екіпажу і пасажирів на борту круїзного судна.

Пасажирам дозволять зійти з Diamond Princess тільки після того, як стануть відомі всі результати обстежень.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я повідомило про зараження громадянина України коронавірусом на лайнері Diamond Princess в Японії. Зараз заражений коронавірусом українець знятий з круїзного лайнера і доставлений в японську лікарню. Українець не менше 14 днів перебуватиме в ізоляції під відповідним медичним наглядом.

Також у Держприкордонслужби є дані всіх 25 українців, які перебувають на борту лайнера Diamond Princess. Дані хворого коронавірусом громадянина не розголошуються.

Зазначимо, загальне чило померлих від коронавірусу у світі становить 909 осіб.