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На круїзному лайнері в Карибському морі заразилися кишковою інфекцією майже 300 осіб

Новини » Надзвичайні події    11.01.2019 - 08:46
На круїзному лайнері в Карибському морі заразилися кишковою інфекцією майже 300 осіб
Ілюстративне фото (edition.cnn.com)

За словами представника компанії Оуена Торреса, всі пасажири отримають компенсацію

В Карибському морі 277 пасажирів і членів екіпажу круїзного лайнера заразилися кишковою інфекцією. Про це заявив представник компанії Royal Caribbean, якій належить судно, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Повідомляється, що через це лайнер повернеться в порт Канаверал (штат Флорида), на день раніше запланованого терміну.

За словами представника компанії Оуена Торреса, всі пасажири отримають компенсацію.

"Ми гадаємо, що правильніше буде повернути всіх додому раніше, щоб гості не турбувалися про своє здоров'я", - сказав він.

Наголошується, що круїзний лайнер вміщує 8 тис. чоловік.

В Royal Caribbean відзначили, що чекають результатів лабораторних досліджень, щоб визначити, чи заразилися пасажири норовірусами.

Представник компанії додав телеканалу NBC News, що постраждали лікує медперсонал корабля.

Нагадаємо, що в Карибському морі зазнав аварії пасажирський лайнер Carnival Dream, який належить американській туристичної компанії Carnival Cruise.

Також РБК-Україна писало, що близько 400 пасажирів і членів екіпажу найбільшого в світі круїзного лайнера Freedom of the Seas підхопили невідому вірусну інфекцію.

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