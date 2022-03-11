RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

"Криваві провокації". Авіація РФ готує удар по території Білорусі, - Резніков

Автор: Сергей Новиков

Російська авіація готує серію кривавих провокацій проти України. Зокрема, авіація готується завдати удару по низці населених пунктів у Білорусі біля українського кордону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook міністра оборони Олексія Резнікова.

"Друзі. За інформацією, в якій ми повністю впевнені і яку підтвердили, зараз командування російських окупаційних військ готує серію кривавих провокацій. Згідно з їхнім злочинним задумом, російська авіація готується завдати удару по ряду населених пунктів на території Республіки Білорусь, що знаходяться поблизу українсько-білоруського кордону. Зокрема, удару збираються нанести по населеному пункту Копані, Столинського району Брестської області", - зазначив він.

За його словами, для маскування Росія планує завдати атаки з повітряного простору України.

"Мета провокації - змусити чинне керівництво Білорусі до війни проти України. Москва намагається пов'язати вас кров'ю. Гарантую, що українська армія не планувала, не планує і не плануватиме жодних агресивних дій проти Білорусі", - додав Резніков.

Нагадаємо, раніше в НАТО заявили, що Росія використовує Білорусь як плацдарм для авіаударів Україною.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
БілорусьВійна Росії проти України