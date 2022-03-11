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"Криваві провокації". Авіація РФ готує удар по території Білорусі, - Резніков

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Київ, П'ятниця 11 березня 2022 16:07
"Криваві провокації". Авіація РФ готує удар по території Білорусі, - Резніков Фото: міністр оборони України Олексій Резніков (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Російська авіація готує серію кривавих провокацій проти України. Зокрема, авіація готується завдати удару по низці населених пунктів у Білорусі біля українського кордону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook міністра оборони Олексія Резнікова.

"Друзі. За інформацією, в якій ми повністю впевнені і яку підтвердили, зараз командування російських окупаційних військ готує серію кривавих провокацій. Згідно з їхнім злочинним задумом, російська авіація готується завдати удару по ряду населених пунктів на території Республіки Білорусь, що знаходяться поблизу українсько-білоруського кордону. Зокрема, удару збираються нанести по населеному пункту Копані, Столинського району Брестської області", - зазначив він.

За його словами, для маскування Росія планує завдати атаки з повітряного простору України.

"Мета провокації - змусити чинне керівництво Білорусі до війни проти України. Москва намагається пов'язати вас кров'ю. Гарантую, що українська армія не планувала, не планує і не плануватиме жодних агресивних дій проти Білорусі", - додав Резніков.

Нагадаємо, раніше в НАТО заявили, що Росія використовує Білорусь як плацдарм для авіаударів Україною.

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Білорусь Війна Росії проти України
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